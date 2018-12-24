كأس أسيا 2019.. منتخب فلسطين في مهمة صعبة لكتابة التاريخ

يستعد منتخب فلسطين لكرة القدم لخوض مبارياته في بطولة كأس أسيا 2019 والمقرر إنطلاقها في يناير المقبل على ملاعب دولة الإمارات العربية المتحدة.





وأوقعت قرعة كأس أسيا 2019 منتخب فلسطين في المجموعة الثانية مع منتخبات؛ الأردن وسوريا وأستراليا حامل لقب النسخة الماضية 2015.





المنتخب الفلسطيني يستعد للمشاركة في كأس أسيا للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له وشارك في بطولة 2015 وخرج من دور المجموعات بعد الخسارة في الثلاث مباريات.





ويسعى منتخب فلسطين بقيادة المدرب الجزائري نور الين ولد علي لتحسين صورة المنتخب في هذه النسخة خصوصا أن الجيل الحالي مختلف عن نسخة 2015 وهناك لاعبين مميزين.





أبرز لاعبي منتخب فلسطين:





- محمد يوسف:

يعد صاحب ال 21 عاما، من اللاعبين المميزين في استغلال المساحات ومباغتة الدفاع المقابل والقدرة العالية على استغلال الفرص أمام المرمى، وهو يلعب في مركز المهاجم.





- محمود وادي:

مهاجم نادي المصري البورسعيدي والذي يتميز بالطول كما أن مدرب المنتخب الفلسطيني يعتمد عليه بشكل أساسي ودائما ما يثق في قدراته.





- جاكا حبيشة:

لاعب نادي رودار فيلنيهالسلوفيني والذي سجل أول هدف لمنتخب فلسطين في بطولة كأس أسيا في شباك منتخب الأردن وهو يجيد اللعب في مركزي الهجوم وصانع اللعب.



