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ثوران بركان "اتنا" يتسبب فى إغلاق مطار بإيطاليا (فيديو)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:48 م
ثوران بركان اتنا يتسبب فى إغلاق مطار بإيطاليا (فيديو)
بركان اتنا
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خاطر عبادة
 
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اندلع بركان إتنا، وهو أكبر بركان في أوروبا وأكثرها نشاطًا، اليوم الاثنين فى التاسعة صباحًا ليغطي سماء برج كبير من الدخان والرماد، مما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا، الساحل الشرقي لجزيرة صقلية بإيطاليا.


وأسفر البركان عن تسجيل عشرات الهزات الأرضية، بعضها أعلى من أربعة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الإيطالي الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.

ويقع مركز الثوران عند قاعدة واحدة من الفوهات، الواقعة جنوب شرق البركان.

وتعد انفجارات إتنا متكررة، ونادرا ما تسبب ضرراً، وكان آخر ثوران كبير في عام 1992.

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