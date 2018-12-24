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الجمهور يهاجم بشرى بعد "كوبرا": هنحب محمد رمضان بسببك (صور)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:46 م
الجمهور يهاجم بشرى بعد كوبرا: هنحب محمد رمضان بسببك (صور)
بشرى
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يارا أحمد
 
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هاجم عدد كبير من الجمهور الفنانة بشري، وذلك بعد طرحها أغنيتها "كوبرا" والتي تعتبر رد علي محمد رمضان بعد أغنيته "ملك الغابة" واعتبر البعض أنها رد لرمضان بعد تأكيده انه لم يحضر مهرجان "الجونة" نظرا لوجود "الخمر" واعتبرها الجمهور تصفية حسابات.

 

ويرصد "الفجر الفني" عدد من تعليقات الجمهور علي الفيديو كليب، حيث أكد البعض أنه سيحب محمد رمضان، بعد هذا الكليب وأكد اخر ان محمد رمضان له جمهوره سواء اتفقنا او اختلفنا معه، وذكر اخر انها سرقت الاغنية وفكرتها من محمد رمضان.

 

"كوبرا" كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف، ومن إخراج وليد عطية، وإنتاج شركة "جيميني ميديا"، وهندسة صوت إسلام غلاّب.

الجمهور يهاجم بشرى بعد "كوبرا": هنحب محمد رمضان بسببك (صور)
الجمهور يهاجم بشرى بعد "كوبرا": هنحب محمد رمضان بسببك (صور)
الجمهور يهاجم بشرى بعد "كوبرا": هنحب محمد رمضان بسببك (صور)
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