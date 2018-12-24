ماتيتش: يجب علينا تحمل المسئولية بعد رحيل مورينيو

علق الصربي نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد بأنه يجب عليهم تحمل المسئولية وذلك عقب الفوز على كارديف سيتي في الدوري.





وقال ماتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية :"بالطبع، قلت ذلك بعد مباراة ليفربول، يجب علينا أن نتحمل المسؤولية ونبذل قصارى جهدنا للعب بشكل أفضل والفوز بالمباريات".





وأضاف : "لا أعرف ما الذي تغير أمام كارديف والفوز بخماسية، هذا هو السؤال الذي لا يوجد لدى أحد إجابة عليه، متأكدون أن هذه هي الطريقة المثالية للاستمرار، سنقاتل ونحاول القيام بذلك".





واختتم ماتيتش تصريحاته قائلاً : "هذه هي كرة القدم، هذه الأمور تحدث أحيانًا، نعلم أن النتائج السيئة ليست خطأ المدرب".



