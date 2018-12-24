عطل فني يضرب شبكة فودافون.. والشركة ترد عبر تويتر: "ممكن نجرب تنشيط الخط"





ضرب عطل فني شبكة فودافون مصر ، وأدى إلى توقف استقبال وارسال المكالمات، بكثير من مناطق الجمهورية.









وعقب كثرة الشكاوى ردت شركة فودافون على عملائها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بضرورة تنشيط الخط يدوي حيث وضعت مجموعة من الخطوات التى يمكن من خلالها تفادي المشكلة وهي:





"ممكن تجرب خطوات تنشيط الشبكة بانك تختار الضبط – الشبكة – اختيار المشغل – يدوي – اختيار أي شبكة غير فودافون - اختيار فودافون و بعدين تقفل التليفون و تفتحه تاني وجرب تاني وبلغنا بالنتيجة"