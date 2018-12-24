طرق سهلة لتعطير الشعر استعدادا لسهرة الكريسماس

تسعى الكثيرات الى الحصول على أفضل إطلالة مثالية في سهرة رأس السنة لإستقبال العام الجديد بكل تفاؤل وأناقة، وللإستمتاع في نفس الوقت بطلة بهية ومشرقة خالية من العيوب، ومن بين الأمور التي يحبذنها، تعطير الشعر بأسلوب جذاب وفواح لهذه المناسبة المميزة.





استخدام الزيوت الطبيعية

إن كنت من محبات اللجوء الى الوصفات الطبيعية، قومي بتعطير شعرك من خلال استخدام الزيوت المعطرة الطبيعية. إختاري نوعين او اكثر من الزيوت العطرية التي تفضلين رائحتها مثل زيت الورد وزيت اللافندر أو زيت الياسمين، واخلطيهم معاً، ثم وزعي المزيج على خصلات شعرك مع تجنب فروة الرأس واتركيها طوال الليل أو لثلاث ساعات على الاقل لكي يتشربها الشعر. بعدها اكتفي بغسل الشعر بشامبو خفيف القوام كشامبو لأطفال، وتباهي برائحة شعر فواحة في سهرة رأس السنة.





تعطير الشعر بالعطور

إستمتعي برائحة شعر فواحة طيلة سهرتك في رأس السنة من خلال إختيار منتجات عطور خاصة للشعر والتي تعمل على المحافظة على رائحة شعر جميلة طوال اليوم. طبقي العطر بعد الاستحمام وتجفيف الشعرك. قومي برش كمية كافية منه على الفرشاة ثم مشطي اطراف شعرك المبلل بها واتركي شعرك يجف في الهواء الطلق.





تعطير كريم الترطيب

لرائحة شعر تدوم طويلاً، أضيفي بعض المواد الطبيعية المعطرة الى كريمات ترطيب الشعر مثل زيت المسك أو العود أو العطر المفضل لديك ، وقومي بدهن المزيج بلطف على خصلات شعرك المبلل عقب الاستحمام ثم دعي الشعر يجف في الهواء الطلق.





تعطير بلسم الشعر

طريقة أخرى يمكنك تعطير فيها شعرك من خلال وضع القليل من مسحوق القرفة ومسحوق قشر الحامض (الليمون الأصفر) داخل عبوة بلسم الشعر، فذلك يمنح شعرك رائحة مغرية لترافقك طيلة سهرة رأس السنة 2019.



