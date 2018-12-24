الأمم المتحدة تطالب أمريكا بالتحقيق فى وفاة طفلة بمركز لاحتجاز المهاجرين

دعا خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الاثنين، السلطات الأمريكية إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في وفاة فتاة مهاجرة من جواتيمالا تبلغ من العمر 7 أعوام كانت محتجزة لدى الولايات المتحدة، وكذلك لوقف احتجاز الأطفال.

وكانت "جاكلين كال" وأبيها "نيري" جزءاً من مجموعة تضم أكثر من 160 مهاجراً سلموا أنفسهم إلى وكلاء الحدود الأمريكيين في نيو مكسيكو في 6 ديسمبر، وأصيبت "جاكلين" بحمى شديدة أثناء احتجازها لدى وكالة الحدود الأمريكية وتوفيت بعد يومين في مستشفى في الباسو بتكساس.

وقال جونزاليس موراليس، أستاذ القانون في تشيلي في البيان "يجب على سلطات الولايات المتحدة ضمان إجراء تحقيق عميق ومستقل في وفاة جاكلين كال."

ووفقاً لوكالة رويترز، أكدت مسؤولون أمريكيون إن وزارة الأمن الداخلي ستحقق في وفاة الفتاة.

وذكرت تقارير إعلامية أولية، أن كال توفيت بسبب الجفاف والإرهاق، وفي وقت لاحق، كشف مسؤولون أمريكيون أن الفتاة تعاني من توقف في القلب، والتهاب في الدماغ وفشل الكبد.

وحث جونزاليس موراليس حكومة ترامب على إنهاء احتجاز الأطفال، سواء أكانوا مصحوبين بأسرهم أم لا، على أساس وضعهم كمهاجرين، والبحث عن بدائل.

وأضاف "كما أكدت عدة منظمات لحقوق الانسان في الأمم المتحدة مرارا وتكرارا فإن احتجاز الاطفال بسبب وضعهم كمهاجرين يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وتابعت أن هذه الاعتقالات تضر رفاهية الطفل، وتسبب تأثيرات خطيرة على المدى الطويل ويزيد من حدة الصدمة التي يعاني كثير على طول رحلاتهم المهاجرة.