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حسن راتب: الرئيس السيسي أخذ على عاتقه حل مشكل العشوائيات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:32 م
حسن راتب: الرئيس السيسي أخذ على عاتقه حل مشكل العشوائيات
حسن راتب
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الفجر الفني
 
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قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أن مقضية العشوائيات من أهم القضايا التي تواجة الدولة المصرية، وهناك مئات آلاف من المواطنين يقطنون فى المناطق العشوائية، والرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ على عاتقه حل المشكلة لما تمثلة من خطورة على المجتمع. 


وأضاف الدكتور حسن راتب أنه لا يوجد دولة فى العالم تعمل على ملف العشوئيات مثل مصر، وكافة أجهزة الدولة تعمل على إنهاء المشكلة تحت قيادة الرئيس السيسي وعلى رأسها القوات المسلحة التى تعمل ليل نهار من أجل حل المشكلة، مشيرا الي ان الجهود التى بذلها الرئيس السيسي فى هذا الملف هدفها حماية الوطن ككل من قنبلة موقوتة من الممكن ان تنفجر فى أى وقت.

 

وعن دور رجال الأعمال فى إنهاء مشكلة العشوئيات قال الدكتور حسن راتب، أن رجال الأعمال لهم دور كبير في إنهاء المشكلة بالتعاون مع أجهزة الدولة وعلى رئسها القوات المسلحة، مشيرا اللى ان هناك نماذج مشرفة من رجال الأعمال يجب الاقتداء بها مثل رجل الأعمال محمد بركة، مشددا على ضرورة  أبراز دور رجال الأعمال فى المشروعات القومية.

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