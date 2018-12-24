يخضع إبراهيم حسن لاعب فريق الزمالك لبعض الفحوصات الطبية على هامش مران الغد بسبب إصابته في مباراة القطن التشادي الأخيرة.

إبراهيم حسن يخضع لفحص طبي على هامش مران الزمالك





وخرج اللاعب متورم القدم مع نهاية اللقاء ومصاب ببعض الجلطات واضطر إلى ارتداء "شبشب" في طريق العودة إلى القاهرة ولم يستطع ارتداء حذاء.

وكان مستثمر عربي أجرى في الساعات الماضية اتصالاته مع رئيس نادي الزمالك وطلب منه رقم الحساب البنكي للنادي تمهيدًا لتحويل قيمة صفقة المهاجم الأجنبي الجديد.

وتعهد المستثمر بتحمل قيمة الصفقة وترك لإدارة الزمالك حرية اختيار اللاعب الجديد وسط بحثهم عن صفقة سوبر.

وخصص مسئولو الزمالك صفقة اللاعب الأجنبي الجديد في مركز الهجوم بسبب النقص الذي يواجهه الفريق وعدم تواجد مهاجمين سوى الثنائي عمر السعيد وكاسونجو فقط.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بتروجت يوم الجمعة القادم على ستاد بتروسبورت ببطولة الدوري.

يذكر أن الزمالك خسر أمام القطن التشادي مؤخرًا بهدفين دون رد لكن الفريق نجح في حجزبطاقة التأهل للدور التالي مستفيدًا من الفوز بسباعية نظيفة في لقاء الذهاب.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أكد أن الإدارة وفرت طيارة خاصة للفريق تحسبا لأي تغييرات فى المباريات في جدول مسابقات الدوري العام الممتاز.

وقال أمير فى تصريحاته لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "كان الله فى عون من يدير المسابقة المحلية، لا يوجد دوري فى العالم يتفاجىء ببطولات الموسم".

وأردف: "من الممكن أن يكون هناك عشوائية، بقصد أو بدون، ولكن فى النهاية حصنا أنفسنا وجهزنا طيارة خاصة لمواجهة أي تغييرات".

أكد امير مرتضى منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، ان الابيض لا يركز مع نادي بعينه

وواصل: "سنفكر فى الاهلي وبيراميدز فقط قبل مواجتهم، غير ذلك نركز فى مبارياتنا فقط".

وتطرق للحديث عن بيراميدز والأهلي قائلا: "فريق ظهر بشكل جيد، والأهلي لديه شخصية البطولة واستطاع العودة مجددا".