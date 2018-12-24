بطل البريميرليج يقطع الطريق على الأهلي والزمالك ويقترب من ضم"بونجاح"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية خلال الساعات الماضية عن إقتراب إدارة ليستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح الذي يلعب حالياً في صفوف نادي السد القطري.





وينتظر أن تنهي إدارة ليستر سيتي إجراءات التعاقد مع مهاجم نادي السد القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.





وربطت الكثير من التقارير المصرية، مهاجم السد القطريب الانتقال إلى صفوف الأهلي أو الزمالك.





ولعب بونجاح مع السد هذا الموسم في الدوري القطري 13 مباراة واستطاع أن يسجل 26 هدفاً وصنع لزملائه 5 أهداف، وكانت هناك أندية سعودية تريد التعاقد معه لعل أبرزهم الاتحاد والشباب.





وانتقل بغداد بونجاح للعب في صفوف السد القطري في يونيو 2015 قادماً من صفوف النجم الساحلي التونسي وكان قد سبق له اللعب مع نادي اتحاد الحراش الجزائري.





وخاض بغداد بونجاح مع منتخب الجزائر الأول حتى الآن 19 مباراة دولية ونجح في تسجيل 7 أهداف كما أن مدرب الخضر أصبح يعتمد عليه بشكل أساسي.



