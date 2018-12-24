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الحكم على رئيس الوزراء الباكستانى السابق بالسجن 7 أعوام فى قضية فساد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:25 م
الحكم على رئيس الوزراء الباكستانى السابق بالسجن 7 أعوام فى قضية فساد
نواز شريف
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خاطر عبادة
 
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حكمت محكمة في باكستان على رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالسجن 7 سنوات بتهم فساد، وزعم الأخير أنها ذات دوافع سياسية.

 

وقالت محكمة مكافحة الفساد في حكمها، اليوم الاثنين، إنّ رئيس الوزراء السابق الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، لا يمكنه إثبات مصدر الدخل الذي دفعه إلى امتلاك مصنع للصلب في المملكة العربية السعودية.

وحكم على شريف في يوليو بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل المحكمة نفسها بتهم تتعلق بشراء شقق فخمة في لندن بعد رفضها من قبل أعلى محكمة في البلاد. وقد أُطلق سراحه في سبتمبر بانتظار الاستئناف.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت مصادر مقربة من شريف، إنّ رئيس الوزراء السابق سيستأنف الحكم.

 

وتم عزل شريف في يوليو 2017 وحكم عليه بالسجن في وقت سابق من هذا العام، وأخيراً، تم اعتقاله في 13 يوليو عندما عاد من لندن.

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