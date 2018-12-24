أديب عن إشادة السيسي بـ رجاء الجداوي: "ست ألماظ.. وليا الشرف إني بشتغل معاها"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إشادة الرئيس السيسي بالفنانة رجاء الجداوي، قائلا: "ليا الشرف أني بشتغل معاها".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنه على مدار عمله مع رجاء الجداوي لم يرى منها سوى الالتزام والاحترام، مضيفا: "رجاء ست ألماظ، ومثال للموهبة المصرية، وتأثرت كثيرا بترحيب الرئيس السيسي بها".





وأضاف أن احتفالية قادرون باختلاف أعطى طاقة إيجابية للمصريين، مؤيدا رأي الرئيس السيسي بأن الله حمى مصر منذ 2011 بسبب بركة متحدي الإعاقة.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.





ويعتبر مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، من تنظيم وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.





وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.



