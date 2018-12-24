أحمد ناصر يطرح فيديو كليب 'ثواني الوقت' علي "يوتيوب"

طرح أحمد ناصر نجم "ذا فويس"، فيديو كليب بعنوان "ثواني الوقت" على موقع "يوتيوب" وعلي قناة "مزيكا" خلال أيام.





'ثواني الوقت" من كلمات وألحان رامي زهران، وتوزيع أحمد أمين وميكس وماستر وAudio Production زين داوود و جيتار مصطفى نصر، ومحمد ناصر ومحمد الحلواني وعاصم علاء ومحمد عفيفي ومحمود الدماطي وعبد الرحمن ناصر وكيمو المعداوي وجراند رويال، Video Production أسلام المغربي و ناصر عبد القادر، Stylist عثمان، شعر خميس بخاطره و أحمد تركي، أكسسوار و ديكور سلامة، فني كاميرا يوسف جو و إضاءة إسلام جمجم.



