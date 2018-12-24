أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوي في 6 أشهر عند تسوية التعاملات
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 09:15 م
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب عالميًا عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر، بعد أن ربح نحو 14 دولاراً مع خسائر أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي.
وينهي سوق الذهب جلسة اليوم ساعة قبل موعد التسوية الرسمي استعداداً لعطلة الكريسماس غداً الثلاثاء، كما تعلق البورصة الأمريكية في وقت مبكر كذلك اليوم.
واستفاد الذهب من الخسائر الحادة في سوق الأسهم العالمية مع تهاوي "داو جونز" بنحو 650 نقطة خلال تعاملات اليوم إلى جانب ضعف الورقة الخضراء.
كما تلقى المعدن الدعم من اشتعال هجوم الرئيس دونالد ترامب على الفيدرالي مجدداً في نغمة تكررت كثيراً خلال الآونى الأخيرة متهماً إياه بأنه المشكلة الوحيدة أمام اقتصاد الولايات المتحدة.
وعند نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.1% أو ما يعادل 13.70 دولار ليغلق عند 1271.80 دولار للأوقية.
وكان الذهب سجل مكاسب بنحو 1.4% في جلسات الأسبوع المنقضي.
وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بنسبة 1% أو 12.32 دولار ليصل إلى 1269.26 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 96.474.
ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الاثنين، ليربح المعدن أكثر من 9 دولارات، ويحتفظ بأعلى مستوى في نحو 6 أشهر المسجل في الأسبوع الماضي.
وتلقى المعدن الأصفر الدعم من استمرار قلق المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين السياسية في الولايات المتحدة إلى جانب مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ودخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي بدءاً من عطلة الأسبوع الماضي وسط تكهنات باستمراره حتى يناير المقبل وسط خلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.
كما استفاد المعدن من تكهنات تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشدداً في سياسته النقدية المقبلة وسط توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بالعام المقبل وبقاء التضخم دون مستهدف البنك والبالغ 2%.
ويعتبر الذهب الجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين في أوقات عدم اليقين السياسي إلى جانب القلق بشأن الآفاق الاقتصادية والسياسة النقدية.
وبحلول الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.7% ليصل إلى 1267 دولار للأوقية ويربح حوالي 8.90 دولار.
وكان الذهب وصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو الماضي عند مستوى 1266.40 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي.
وفي نفس التوقيت، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.5% ليسجل 1263.81 دولار للأوقية.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 96.748.
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