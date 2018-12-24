أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوي في 6 أشهر عند تسوية التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر، بعد أن ربح نحو 14 دولاراً مع خسائر أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي.





وينهي سوق الذهب جلسة اليوم ساعة قبل موعد التسوية الرسمي استعداداً لعطلة الكريسماس غداً الثلاثاء، كما تعلق البورصة الأمريكية في وقت مبكر كذلك اليوم.





واستفاد الذهب من الخسائر الحادة في سوق الأسهم العالمية مع تهاوي "داو جونز" بنحو 650 نقطة خلال تعاملات اليوم إلى جانب ضعف الورقة الخضراء.





كما تلقى المعدن الدعم من اشتعال هجوم الرئيس دونالد ترامب على الفيدرالي مجدداً في نغمة تكررت كثيراً خلال الآونى الأخيرة متهماً إياه بأنه المشكلة الوحيدة أمام اقتصاد الولايات المتحدة.





وعند نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.1% أو ما يعادل 13.70 دولار ليغلق عند 1271.80 دولار للأوقية.





وكان الذهب سجل مكاسب بنحو 1.4% في جلسات الأسبوع المنقضي.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بنسبة 1% أو 12.32 دولار ليصل إلى 1269.26 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 96.474.



