جولة مع الفنانين.. أمير كرارة يصدم معجبة طلبت الزواج منه

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الإثنين.

أمير كرارة يصدم معجبة طلبت الزواج منه

داعبت إحدى المعجبات الفنان أمير كرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وعلقت المتابعة على صورة لـ كرارة قائلة : "الشرع محلل أربعة" ، ليرد عليها قائلًا : " :"معي واحدة بالأربعة".

دنيا عبد العزيز لـ غادة عادل: كل سنة وإنتِ طيبة للحلوة أوي

قدمت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، التهنئة للفنانة غادة عادل احتفالا بعيد ميلادها الـ 44 .

ونشرت "دنيا" صورة تجمعها بـ"غادة" قائلة : "كل سنة وإنتِ طيبة للحلوة أوي".

مايا دياب تحتفل بالكريسماس مع ابنتها

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة ابنتها الوحيدة "كي".

وظهرت "مايا" داخل منزلها، خلفها شجرة الكريسماس، وعلقت قائلة: "مني ومن كي، عيد ميلاد مجيد، وينعاد على الجميع بالخير".

رامي عياش ينشر صورة مع زوجته: إلى زوجتي المدهشة عيد ميلاد سعيد

هنأ المطرب اللبناني رامي عياش، زوجته داليدا، بعيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عياش على الصورة قائلًا:" إلى زوجتي المدهشة والرائعة، عيد ميلاد سعيد".