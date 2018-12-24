أسامة هيكل يكشف حقيقة وجود أزمة بين البرلمان والحكومة (فيديو)



وأشار "هيكل"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن بعض الوزراء يرون أنه يمكن الاكتفاء بوزير واحد ممثل عن الحكومة وهو المستشار عمر مروان، معربا عن رفضه لمصطلح "سيستخدم البرلمان أدواته ضد الحكومة".



ولفت إلى أن الوزراء يجب أن يكونوا حاضرين جلسات البرلمان، مضيفا أن معدلات تغيير الوزراء أصبح أسرع من أي وقت وهو أمر له عيوبه ومميزاته.



وعن حضور النواب الجلسات، أوضح أن 80% من النواب من الأقاليم، وليسوا متواجدين في القاهرة بصورة دائمة، وغيابهم عن الجلسات بسبب متابعة خدمات الأهالي.



قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه لا توجد أزمة بين البرلمان والحكومة بسبب غياب الوزراء عن حضور الجلسات كما يروج البعض.