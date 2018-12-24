راعي كاتدرائية السيدة العذراء: "بقول للإنسان البسيط أفرح حتى لو عيشتك صعبة" (فيديو)

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قال الأب جورج جميل، راعي كنيسة كاتدرائية السيدة العذراء، إن الكنيسة تستعد لقداس عيد الميلاد منذ ما يقرب من أسبوعين، لافتًا إلى أن الكنيسة تعمل على توفير كافة الإمكانيات، حتى يخرج القداس بصورة جيدة.



وأضاف راعي كنيسة كاتدرائية السيدة العذراء، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن القداس يمثل فرحة لأبناء طائفة الاقباط الكاثوليك على مستوى جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع حضور نائب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومندوب عن الأزهر، والأمن الوطني، وممثلين عن الأحزاب السياسية، خلاف بعض الوزراء.



وأشار إلى أن أمنيته في العام الجديد هي أن يعيش الشعب المصري حياة فرح، وهذه رسالة السيد يسوع المسيح، معقبًا: "بقول للإنسان البسيط أفرح حتى لو عيشتك صعبة".



ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك، مساء اليوم، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.



ومن المقرر أن يشارك في الصلاة عدد من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، وشعب الكنيسة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



جدير بالذكر أن الأنبا إبراهيم إسحق يُستقبل غدًا المهنئين بعيد الميلاد بمقر البطريركية بمنطقة القبة، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات الأمن.

