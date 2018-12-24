قافلة جامعة الزقازيق الطبية تصل مرسى علم (فيديو)
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 09:06 م
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وصلت قافلة جامعة الزقازيق الطبية مرسى علم، وسط ترحيب من أهالي المدينة، وكان في استقبالهم نائب رئيس الوحدة المحلية.
واعربوا عن بالغ سعادتهم لما تقوم به جامعة الزقازيق من مجهودات لمساعدتهم وتقديم الرعاية الاجتماعية والطبية لأهالي المنطقة.
كما استقبل الأهالي القافلة بعمل عروض مسرحية وترفيهية للأطفال في مركز شباب مرسى علم، واعربوا عن مدي سعادتهم لما تقوم به جامعة الزقازيق.
وقال الأهالي، إنهم ينتظرون قدوم قافلة الزقازيق كل عام كما تعودوا عليها، وأنهم ممتنون لإخوانهم في الشرقية على جهودهم وثمنوا دور القائمين على القافلة.
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