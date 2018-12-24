قافلة جامعة الزقازيق الطبية تصل مرسى علم (فيديو)

وصلت قافلة جامعة الزقازيق الطبية مرسى علم، وسط ترحيب من أهالي المدينة، وكان في استقبالهم نائب رئيس الوحدة المحلية.





واعربوا عن بالغ سعادتهم لما تقوم به جامعة الزقازيق من مجهودات لمساعدتهم وتقديم الرعاية الاجتماعية والطبية لأهالي المنطقة.





كما استقبل الأهالي القافلة بعمل عروض مسرحية وترفيهية للأطفال في مركز شباب مرسى علم، واعربوا عن مدي سعادتهم لما تقوم به جامعة الزقازيق.



