ساهم الإسباني سيرجيو مدافع نادي ريال مدريد في تتويج فريقه بلقب كأس العالم لأندية 2018 حيثُ سجل هدفاً في رباعية الملكي في شباك العين الإماراتي بنهائي المونديال.

راموس ملك النهائيات مع ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل





وجاءت أهداف ريال مدريد في شباك العين بأقدام كلاً من الكرواتي لوكا مودريتش وماركوس يورينتي وسيرجيو راموس ويحيى نادر بالخطأ في مرمى فريقه في "14 و60 و79 و90+1" على التوالي.

وبهذا الفوز؛ فقد تمكن الإسباني راموس من التسجيل في 8 نهائيات مع ريال مدريد ليصبح "تخصص" نهائيات بالنسبة لجماهير النادي الملكي في إسبانيا، كما أنه لا يزال يظهر بمستوى جيد مع الفريق ويحافظ على أداءه.

وفيما يلي نرصد لكم أهداف راموس في النهائيات:

- إشبيليه × ريال مدريد: كأس السوبر الإسباني 2007

- فالنسيا × ريال مدريد: كأس السوبر الإسباني 2008

- أتلتيكو مدريد × ريال مدريد: نهائي دوري أبطال أوروبا 2014

- سان لورينزو × ريال مدريد: نهائي كأس العالم للأندية 2014

- أتلتيكو مدريد × ريال مدريد: نهائي دوري أبطال أوروبا 2016

- العين الإماراتي × ريال مدريد: نهائي كأس العالم للأندية 2018