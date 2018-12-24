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وزيرة التضامن لـ"الحياة اليوم": السيسي يعشق أطفال ذوي الإعاقة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 09:04 م
وزيرة التضامن لـالحياة اليوم: السيسي يعشق أطفال ذوي الإعاقة
السيسي يعشق أطفال ذوي الإعاقة
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الفجر الفني
 
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قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن اليوم يمثل يوم عيد بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بسبب نشر قانون ذوي الاعاقة اليوم في الجريدة الرسمي، مضيفة أن الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يشعورون بما يحبونهم، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعشق اطفال ذوي الاعاقة، متقدمة له بالشكر علي الاستجابة لمطالبهم، في تخصيص عام 2018 لهم واقرار قانون خاص بذوي الاعاقة، لحمايتهم.


وأضافت وزير التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر من 80 جمعية خيرية شاركت في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تم اقراره تحت قبة البرلمان لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلوا 10% من سكان مصر، لافتة إلى أن جميع الوزاراء تشاركت قضية ذوي الاعاقة، مؤكدة أن صندوق الاسثتمار داخل الوزارة خيري وليس تجاري.
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