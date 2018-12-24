وزيرة التضامن لـ"الحياة اليوم": السيسي يعشق أطفال ذوي الإعاقة
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 09:04 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن اليوم يمثل يوم عيد بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بسبب نشر قانون ذوي الاعاقة اليوم في الجريدة الرسمي، مضيفة أن الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يشعورون بما يحبونهم، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعشق اطفال ذوي الاعاقة، متقدمة له بالشكر علي الاستجابة لمطالبهم، في تخصيص عام 2018 لهم واقرار قانون خاص بذوي الاعاقة، لحمايتهم.
وأضافت وزير التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر من 80 جمعية خيرية شاركت في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تم اقراره تحت قبة البرلمان لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلوا 10% من سكان مصر، لافتة إلى أن جميع الوزاراء تشاركت قضية ذوي الاعاقة، مؤكدة أن صندوق الاسثتمار داخل الوزارة خيري وليس تجاري.
المزيد عن: وزيرة التضامن الاجتماعي نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني السيسي يعشق أطفال ذوي الإعاقة السيسي وذوي الإعاقة البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements