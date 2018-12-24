وزيرة التضامن لـ"الحياة اليوم": السيسي يعشق أطفال ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن اليوم يمثل يوم عيد بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بسبب نشر قانون ذوي الاعاقة اليوم في الجريدة الرسمي، مضيفة أن الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يشعورون بما يحبونهم، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعشق اطفال ذوي الاعاقة، متقدمة له بالشكر علي الاستجابة لمطالبهم، في تخصيص عام 2018 لهم واقرار قانون خاص بذوي الاعاقة، لحمايتهم.







