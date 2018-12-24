شاهد.. أفضل ممثل في القاهرة السينمائي: "لم أتوقع الجائزة"

قال الفنان شريف الدسوقي، إنه لم يكن يتوقع حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي.









وأكد الدسوقي في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية "الغد"، أن الإنسان لابد وأن يعمل على نفسه دون يأس لسنوات طويلة.





وأوضح الدسوقي أنه لا يوجد سن يقف فيه الموهبة أو الفن، مضيفًا أن الممثل يجب عليه العمل على نفسه كل وقت.





ووجه الدسوقي الشكر لمخرج الفيلم وأنه دفعه للإرتجال في الفيلم بشكل كبير، كاشفًا عن وجود أعمال عديدة خلال الفترة القادمة.



