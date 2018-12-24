وزير الشباب: ذوي الإعاقة لديهم قدرات أفضل من الأسوياء أحيانًا

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير، وهذا واضح في تكريمه للأبطال الرياضيين من ذوي الإعاقة في احتفالية كبيرة بمشاركة كلًا من وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.



وتابع وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن ذوي الإعاقة فئة من الشعب المصري لديهم قدرات خاصة أفضل من الأسوياء أحيانًا، لافتَا إلى أن الوزارة خصصت مكتبًا في الوزارة لتلبية احتياجاتهم، وتنمية مهارتهم.



وأضاف أن وزارة الشباب أشرفت على الكورال الذي قدمه ذوي القدرات الخاصة في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، تحت إشراف الموسيقار سليم سحاب.



ولفت إلى أن مصر تتحرك إلى الأمام، وهذا واضح في افتتاح الكثير من المشاريع على أرض الواقع مثل الصوب الزراعية، معقبًا: "مصر الآن لا تبيع الوهم".



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.



ويعتبر مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، من تنظيم وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.



وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.



ويأتي الحدث فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، وفِى القلب منهم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ومتحدى الإعاقة فى مجالات خدمة وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.



