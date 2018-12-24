رسمياً.. الجارحي يتولى رعاية محمد إيهاب حتى أولمبياد 2020

اتفق البطل الأوليمبي محمد إيهاب مع رجل الأعمال المصري محمد جمال الجارحي، صاحب مصانع حديد "الجارحي"، ووقع معه لرعايته حتى أولمبياد طوكيو 2020.





وقال الجارحي عبر حسابه الشخصي على بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "النهاردة وقعت اتفاق مع الرباع المصري والبطل الأوليمبي محمد إيهاب، علشان يبقى تحت رعاية حديد الجارحي لحد أولمبياد طوكيو 2020".





وتابع الجارحي حديثه: "فكرتي في رعاية الابطال المصريين لحد منصات التتويج العالمية هي إننا نساعد أبطال بلدنا علشان ينجحوا، وساعتها هيبقوا نماذج ملهمة للأجيال الجاية".





وأضاف الجارحي: "سعيد برعايتنا للسباحة العالمية فريدة عثمان وسعيد النهاردة بتوقيع عقد رعايتنا للبطل محمد إيهاب".





وكان محمد إيهاب قد أثار جدلاً بعد أن كتب على صفحته على الفيسبوك: "ألف شركة وألف رجل أعمال مفيش حد فيهم يقدر يرعانى لحد أولمبياد 2020 لتحقيق حلمى الكبير، فوضت أمرى ليك يارب".





وكان البطل الأولمبي محمد إيهاب مؤخراً لقب البطولة العربية والتي أقيمت داخل مصر بعد أن حصد العديد من الميداليات الذهبية.



