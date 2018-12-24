صلاح عبد الله ينضم لأبطال "هوجان" مع محمد إمام

شارك الفنان صلاح عبد الله، في بطولة مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام والمقرر أن يخوض به المنافسة في موسم دراما رمضان المقبل، وتم التعاقد معه بشكل رسمي، وينطلق التصوير يوم 15 يناير المقبل، حيث انتهى مؤلف العمل محمد صلاح العزب من كتابة 11 حلقة ويواصل كتابة الحلقات المتبقية من العمل.

وتجرى شركة سينرجى المنتجة للعمل حاليا ترشيح باقى الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب إمام وإبرام التعاقد معهم خلال 10 أيام، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنان أوس اوس "محمد أسامة"، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والمسلسل إخراج شيرين عادل.





ويبحث محمد إمام عن فتاة تكون وجها جديدا لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث، ويجسد فيه شخصية "مصارع" مثلما كشف خلال البوستر الدعائى للمسلسل والذى نشره مؤخرًا، ليسجل العمل التعاون الثانى بين إمام وشركة سينرجى بعدما قدما سويًا مسلسل "لمعى القط" فى شهر رمضان قبل الماضى.







