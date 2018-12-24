يرى طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق الفوز على الاتحاد، في ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة، بالرغم من إنه لم يكن في أفضل حالاته.

طارق خيري: الأهلي حقق الفوز على الاتحاد وهو ليس في أفضل حالاته





وقال خيري لقناة صدى البلد 2 عقب المباراة: "الأهلي كانت بدايته سيئة جدا في المباراة، لكن من الجيد أن الفارق لم يتسع كثيرا، ونجحنا في تقليص الفارق على مدار باقي الأشواط، حتى حسمنا اللقاء لصالحنا في النهاية".

وأضاف: "حققنا الفوز ونحن ليس في أفضل حالاتنا وهو أمر مهم، وكان من الجيد أن لاعبونا دافعوا بقوة خلال اللحظات الأخيرة، حتى إن لاعبو الاتحاد لم يستطيعوا التصرف في الكرة".

وتابع: "لم أفقد الأمل مطلقا في العودة للمباراة، ودائما ما أكون حريصاً على نقل ذلك للاعبين، وهو طابع تعودت عليه دائما منذ كنت لاعباً، وأحرص على ذلك حتى لا يفقد اللاعبون تركيزهم".

وواصل: "لا أعتمد على لاعب بعينه فمهما كانت حجم الغيابات، هناك لاعبون آخرون يعوضونهم، ولدينا دائما الاستعداد لتعويض غياب أي لاعب".

وختم: "البطولة لم تحسم بعد، هناك 50% آخرى متبقية، وهو ما أكدت عليه عقب اللقاء مع اللاعبين، الجميع في الأهلي من مجلس إدارة وإدارة النشاط الرياضي، والجهاز الفني واللاعبين لديهم الحرص على اسعاد جماهير النادي، وهو ما سنعمل عليه في مباراة الغد".

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد بنتيجة 68-65 على مستوى الرجال، و82-65 بالنسبة للمرتبط، ويلتقي الفريقان غدا الثلاثاء في الواحدة والنصف ظهرا بالنسبة للمرتبط، وعند السادسة فيما يخص الرجال في إياب نهائي البطولة.