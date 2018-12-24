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سلة الأهلي تتفوق على الاتحاد في ذهاب نهائي المرتبط

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 08:54 م
سلة الأهلي تتفوق على الاتحاد في ذهاب نهائي المرتبط
سلة الأهلي
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علي نبوي
 
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حقق الأهلي فوزا مثيرا على الاتحاد في ذهاب المباراة النهائية لدوري المرتبط لكرة السلة، والتي جرت بالصالة المغطاة بمحافظة الاسماعيلية بنتيجة 67-63. 

وتفوق الاتحاد في الفترة الأولى بنتيجة 23-11، وخرج متقدما بنهاية الفترة الثانية 41-32، واستطاع الأهلي العودة للمباراة بقوة في الفترة الثالثة، ليدرك في التعادل بنتيجة 54-54، ونجح الأهلي في انهاء المباراة لصالحه بنتيجة 68-65.

وعلى مستوى مباراة المرتبط، حقق الأهلي الفوز على الاتحاد بنتيجة 82 - 65.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، استطاع الجزيرة حسم جولة الذهاب لصالحه على مستوى المرتبط والرجال، إذ نجح في تحقيق الفوزعلى سبورتنج في مباراة المرتبط60-44.

وفي مباراة الرجال، أكد الجزيرة تفوقه بالفوز بنتيجة 86 مقابل 70 لسبورتنج.

وتقام الثلاثاء جولة الإياب الحاسمة، فيلتقي الأهلي مع الاتحاد في الواحدة والنصف ظهرا على مستوى المرتبط، بينما ستكون المباراة النهائية التي يتوج فيها بطل المسابقة عند السادسة مساءا.

وتبدأ مباريات اليوم الختامي بمواجهة الجزيرة وسبورتنج في الحادية عشر والنصف صباحا، وفي الرابعة عصرا ستكون مباراة الفريقين على مستوى فريق الرجال وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع.
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