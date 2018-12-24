تعليق الأعلى للشؤون الإسلامية على نقل شقيقين لجثمان والدهما لمنزلهم

قال الدكتور محمد نجيب عوضين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على نقل شقيقان لجثة والدهما بعد وفاته بـ5 أشهر ودفنه في غرفة بمنزلهم، إن "ما حدث يعتبر غرابة، وأن مسألة دفن الموتى منظم وفقًا للقانون والشرع، ونبش قبر المتوفى ونقله دون سبب حرام شرعًا".





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن "فكرة الرؤية للأباء تكون وصية للأم أو الأبناء، إنما قول أبناء المتوفى إن الوالد طالبهم بنقل جثته بهذا محض خيال منهم، والنبي صلى الله عليه حرم كسر عظم الميت"، مؤكدًا أن "ما حدث جهلًا، وانتهاكًا لحرمة الميت، والقانون يمنع إقامة المقابر وسط المساكن خوفًا من الأمراض".



