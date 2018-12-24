البورصات الأوربية تتراجع بنهاية جلسة ليلة "الكريسماس"

تراجعت البورصات الأوروبية في نهاية جلسة اليوم الإثنين، ليلة الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس"، وسط أحجام تداول خفيفة وبالتزامن مع خسائر الأسواق العالمية.





ويتزامن الهبوط في الأسواق الأوروبية مع خسائر الأسواق العالمية، حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 500 نقطة في تعاملات اليوم.





ويتخوف المستثمرون من تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة إلى جانب القلق بشأن معدل الفائدة الأمريكية في العام القادم بعد 4 زيادات هذا العام.





وبنهاية جلسة اليوم، أنهى مؤشر "ستوكس 600" جلسته بتراجع 0.4% إلى 335.2 نقطة.





كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر من 0.5% ليغلق عند 6686 نقطة وسجل مؤشر "كاك" الفرنسي الخسائر الأكبر بتراجع 1.4% إلى 4262.4 نقطة.





وكانت البورصة الألمانية أغلقت أبوابها اليوم أمام المستثمرين في عطلة رسمية، كما أنهت بقية البورصات الأوروبية جلستها في وقت مبكر وذلك استعداداً للاحتفال بعيد الكريسماس.





وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4% لتصعد العملة الأرووبية الموحدة إلى 1.1416 دولار.



