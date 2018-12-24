عاجل.. الزمالك يهدد باسم مرسي بالتجميد

عنف مسئولو نادي الزمالك باسم مرسي مهاجم الفريق بسبب توقيعه لنادي سموحة بدون الحصول على إذن مسبق وسط توتر العلاقة بين مسئولي الناديين.









وهدد مسئولو الزمالك اللاعب بالتجميد في ظل استمرار عقده مع الفريق وعدم أحقيته في التوقيع لأي نادي بدون الحصول على إذن مسبق منهم.









ورفض باسم مرسي العروض الأخرى التي تلقاها وتمسك بالرحيل إلى صفوف سموحة بسبب ارتفاع المقابل المادي وحالة الاستقرار المالي التي يمر بها النادي هناك.









ورهن مسئولو الزمالك رحيل باسم مرسي بالحصول على خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق في الفترة القادمة.



