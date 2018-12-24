مواعيد مباريات دور الـ8 من كأس زايد للأندية الأبطال





أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين جدول مواعيد مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.





ويتواجد في دور الـ8 من البطولة العربية كلاً من؛ الهلال والأهلي من السعودية والمريخ من السودان والوصل من الإمارات، والاتحاد السكندري من مصر، والنجم الساحلي التونسي، ومن المغرب الرجاء البيضاوي، بالإضافة إلى مولودية الجزائر الجزائري.





وكان الاتحاد العربي لكرة القدم بتوصية من معالي المستشار تركي أل الشيخ قد أعلن مؤخرًا أنه سيتم إقامة نسخة أخرى من كأس زايد، بجانب إقامة بطولة عربية للمنتخبات الكبرى.





مواعيد مباريات دور الـ8 من البطولة العربية:





- الرجاء المغربي × النجم الساحلي التونسي:

الذهاب 26 يناير والإياب 8 فبراير





- مولودية الجزائر × المريخ السوداني:

الذهاب 31 يناير والإياب 16 فبراير





- الهلال السعودي × الاتحاد السكندري:

الذهاب 8 فبراير، الإياب 18 فبراير.





- الوصل الإماراتي × الأهلي السعودي:

الذهاب 16 فبراير والإياب 25 فبراير