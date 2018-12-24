طفلة تقاطع كلمة الرئيس خلال احتفالية "قادرون باختلاف".. شاهد رد السيسي

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قاطعت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "قادرون باختلاف"، قائلة: "بابا السيسي، ربنا يخليك لمصر"، فرد الرئيس عليها، قائلًا: "يا حبيبة بابا السيسي والله".



وأقيم الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.



وشارك في الاحتفالية عدد من النجوم منهم أشرف عبدالباقي وأمير شاهين وعمرو يوسف، وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم بغناء أغنية جديدة باسم «نفس الحروف».

