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"الضرائب" توقع إتفاقية جديدة مع شعبة المواد البترولية الأربعاء المقبل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:34 م
الضرائب توقع إتفاقية جديدة مع شعبة المواد البترولية الأربعاء المقبل
أحمد عبدالغفار
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حازم محمد
 
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توقع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد للعام للغرف التجارية  اتفاقية جديدة مع مصلحة الضرائب تتعلق  بمستودعات الغاز وذلك بعد غدا الأربعاء.

وقال أحمد عبد الغفار عضو الشعبة ان هذه الاتفاقية تأتي بعد تعديل العمولة فى شهر يوليو الماضى الخاصة بأصحاب المستودعات والتى تم رفع قيمتها  من جنيه  إلى ١.٢٥ جنيه  اعتبارا من 1/7/2018 .

وأوضح عبد الغفار، أنه قد تم توقيع اتفاقية سابقه فى 27/12/2017 وتم العمل بها تحت تعليمات تنفيذيه رقم 84لسنة 2017.

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