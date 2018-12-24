مالية كفر الزيات يفوز على طنطا بثلاثية في عقر داره وديا (صور)

حقق فريق مالية كفر الزيات بقيادة حمادة عبدالله المدير الفني فوزا بلاثية نظيفة علي فريق طنطا في المبارة الودية التي جمعتهما اليوم علي ملعب نادي طنطا.









تقدم محمد عبدالرحمن بهدف في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول لفريق المالية، ثم أضاف محمود شهاب الهدف الثاني في الشوط الثاني، وجاء الهدف الثالث عن طريق أحمد البيلي، لينتهي اللقاء بفوز المالية بثلاثية نظيفة.









مثل طنطا بالشوط الأول محمد ديدا، وسليمان عبدربه، ومحمد حسام، وحسام غالي، ومصطفي امين، ومحمد فوزي، وساهر عبدالمنعم، وجوزيف بيسه، ومحمد مودي، ومحمود نجاح، وعلاء كمال.









جاءت المباراة الودية استعدادا لطنطا لمواجهة فاركو يوم الخميس المقبل في افتتاحية الدور الثاني لدوري القسم الثاني، قام المدير الفني بأشراك جميع اللاعبين الغير اساسين ولم يشاركوا في المباريات الماضية، كما شهد اللقاء وجود بعض اللاعبين تحت الاختبارات، ويأتي طنطا في المركز الرابع برصيد 21 نقطة بدوري الممتاز ب.









وايضا يستعد مالية كفر الزيات متصدر المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث لمواجهة مرتقبة يوم السبت المقبل مع سرس الليان في الجولة التاسعة عشر.



