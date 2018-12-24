ديفنسا تكشف عن مدرب ريال مدريد القادم بعد سولاري

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة عن المدرب المحتمل القادم لريال مدريد حال رحيل سانتياغو سولاري عن تدريبات الملكي عقب نهاية الموسم.









ذكر موقع دينفسا سنترال، أن سولاري بالرغم من تتويجه بكأس العالم للأندية إلا أنه لا يزال أمامه فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا البطولة المفضلة لريال مدريد وفي حالة عدم تحقيقه المراد سوف تتخلي عنه الإدارة.









واضاف الموقع، أن أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي قد يكون الخليفة المحتمل لسولاري في ريال مدريد إذا ما حقق هو الآخر بطولة دوري الأبطال مع الفريق خاصة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.









وتابع الموقع، أن عملية انتقال المدربين قد تشهد لعبة الكراسي الموسيقية بينهم، فالفرنسي زين الدين زيدان يعد المرشح الأوفر حظا لتدريب يوفنتوي، فيما سيكون أليجري المرشح الأوفر حظا لتدريب ريال مدريد.



