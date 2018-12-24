"تحيا مصر": أنشأنا 6 دور رعاية لأطفال بلا مأوي بتبرعات المصريين

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كشف شادي سالم، نائب رئيس إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر، عن إنشاء 6 دور رعاية لأطفال بلا مأوي بتبرعات المصريين، مضيفًا: "لدينا وحدات تتحرك بجميع الشوارع للبحث عن الأطفال المشردين وتوفير الرعاية لهم، حيث تشمل على متخصص نفسي للتعامل مع الأطفال بالإضافة إلى توفير بلاي ستيشن في الوحدة لجذب الأطفال".



وأكد "سالم"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الوحدات تتحرك في 14 محافظة في الجمهورية.



من جانبه، أكد محمد مختار، المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر أن الصندوق مهتم بقضية الغارمين والغارمات، حيث تم تسديد مديونيات 2826 سجين للإفراج عنهم، كما يوجد برنامج "مستورة" ممول من الصندوق بنحو 250 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة من سن 21 سنة إلى 60 سنة، حيث تحصل على تمويل مشروعها من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

