ننشر نتائج الأسبوع الحادى عشر بدورى مراكز شباب بنى سويف









أقيمت 5 مباريات ضمن مباريات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب لكرة القدم ببنى سويف بالنسخة السادسة وأسفرت نتائجه الجولة عن تعادل فريق مركز شباب بلفيا مع مركز شباب أطواب بنتيجة 3/3 وفوز فريق مركز شباب باروط على مركز شباب ابشنا بنتيجة 2/3 احرز اهداف باروط هشام مفتاح واحمد عيد وعلى قرنى.





فيما تعادل فريق مركز شباب ميدوم مع مركز شباب الشناوية بنتيجة 3/3 وفاز فريق مركز شباب بهبشين على مركز شباب اهناسيا الخضراء بنتيجة 1/2 ما شهدت الجولة فوز فريق مركز شباب اهوه على مركز شباب مدينة ناصر بنتيجة 0/2 .





وبهذه النتيجة يحتل باروط قمة الترتيب برصيد 25 نقطة فيما يحل اطواب بالمركز الثانى برصيد 23 نقطة ويحتل مركز شباب اهوة المركز الثالث برصيد 21 ويحتل مركز شباب بلفيا المركز الرابع برصيد 21 نقطة



