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عودة دفعات جديدة من المهجرين السوريين من لبنان إلى قراهم وبلداتهم

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:30 م
عودة دفعات جديدة من المهجرين السوريين من لبنان إلى قراهم وبلداتهم
المهجرين السوريين
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وكالات
 
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عاد مئات المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب، اليوم الإثنين، عبر معابر "الزمراني وجديدة يابوس والدبوسية" الحدودية مع لبنان في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الحافلات السورية كانت تقل مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال هجرتهم التنظيمات الإرهابية من منازلهم قبل اندحارها.

 

وأوضحت الوكالة أن كوادر وفرقا طبية تابعة لمديريات الصحة في المحافظات قدمت خدمات صحية للمحتاجين من المهجرين العائدين ولا سيما لقاحات شلل الأطفال وأنواع من اللقاحات محددة وفق أعمار الأطفال.

 

وفي منطقة القلمون الغربي بريف دمشق وصلت دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين إلى معبر الزمراني، واستكملت الجهات المعنية إجراءاتها المبسطة المتعلقة بتسجيل البيانات الشخصية والعائلية للقادمين تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.

 

وأضافت الوكالة وصول مئات المهجرين السوريين إلى معبر جديدة يابوس في ريف دمشق عبر الحافلات تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم في القرى والبلدات التي هجرتهم منها التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها.

 

وفي معبر الدبوسية بريف حمص الغربي وصلت 17 حافلة تقل المئات من المواطنين السوريين بعد اتخاذ جميع إجراءات الدخول من قبل الجهات المعنية مع تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين منهم وخاصة الأطفال.

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