شاب من متحدي الإعاقة لـ السيسي: "إنت رجل جدع.. وابن مصر بجد" (فيديو)
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:29 م
هدى عبدالرازق
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طلب شخص من ذوي القدرات الخاصة، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف"، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يسمح له بالحديث إلى الحضور.
ومن ناحيته، رحب "السيسي"، بالطلب، ودفع به على المنصة، فقال الشاب، معربًا عن حبه للرئيس، "السيسي رجل جدع، وهو ده ابن مصر بجد، والشعب المصري إيد واحدة".
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمركز المنارة، وبحضور عدد من الوزراء.
وتقام احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الفنانين ورجال المجتمع.
ويقام الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.
وتم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة، وافتتاح المعرض الخاصة بمنتجاتهم.
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