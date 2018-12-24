شاب من متحدي الإعاقة لـ السيسي: "إنت رجل جدع.. وابن مصر بجد" (فيديو)

طلب شخص من ذوي القدرات الخاصة، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف"، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يسمح له بالحديث إلى الحضور.





ومن ناحيته، رحب "السيسي"، بالطلب، ودفع به على المنصة، فقال الشاب، معربًا عن حبه للرئيس، "السيسي رجل جدع، وهو ده ابن مصر بجد، والشعب المصري إيد واحدة".





وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمركز المنارة، وبحضور عدد من الوزراء.



