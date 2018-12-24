غزل المحلة يحصل على خدمات لاعب الداخلية









نجح نادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد في الحصول علي خدمات بسام ماهر لاعب انبي والداخلية سابقا لمدة موسم ونصف لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية.





حضر اللاعب اليوم لمقر النادي بمدينة المحلة الكبري، وتم الاتفاق علي بنود العقد، ووقع في حضور حسام عزو المشرف علي الكورة، وسرور شحاته اداري الفريق، وطه السيد المدير الرياضي، ووكيل اللاعب ليتم حسم أول صفقة للفريق بالميركاتو الشتوي.





يذكر أن المحلة سيواجه كفر الشيخ في افتتاحية الدور الثاني يوم الخميس المقبل، ويدخل المبارة في المركز السابع برصيد 20 نقطة.



