خلال مبادرة 100 مليون صحة.. فحص أكثر من مليون مواطن بسوهاج وصرف علاج لـ 800 مريض (صور)

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن فحص أكثر من مليون مواطن من أصل 2.8 مليون مستهدف بسوهاج، وصرف علاج فيروس سي لـ 800 مريض في أول 3 أسابيع من انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 ميلون صحة بنطاق المحافظة.





وأكد الأنصاري علي متابعة أعمال المبادرة علي مستوي المحافظة، مشيدا بالمبادرة الرئاسية التي تلقى اقبال يومي متزايد من المواطنين، موجها أجهزة المحافظة بالمتابعة المستمرة لمقرات واماكن تمركز فرق المسح وتزويدها بالأدوات اللازمة، وتيسير الاجراءات لاستقبال المواطنين، والعمل على تجنب الزحام ومساعدة المواطنين فى الوصول الى اماكن اجراء الفحص بسهولة ويسر.





ومن جانبه قال هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج انه تم صرف علاج فيروس سي لأكثر من 800 مريض بمستشفيات اخميم، وطهطا، والبلينا ومركز الجهاز الهضمي، والهلال للتأمين الصحي، وذلك منذ اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " منذ أول ديسمبر الجاري لتستمر حتي 28 فبراير 2019، مشيرا أن قوافل الحملة موزعة علي أكثر من 230موقع بجميع نواحي المحافظة بمشاركة 900 فرقة طبية.