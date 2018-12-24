عاجل.. مهاجم إسرائيل يقترب من مزاملة صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع موانيس دابور مهاجم نادي سالزبورج النمساوي ومنتخب إسرائيل، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقالت صحيفة "SPOX" الألمانية إن ليفربول يريد تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من خلال التعاقد مع مهاجم سالزبورج النمساوي ليتواجد مع الرباعي صلاح وفيرمينو وشاكيري وماني.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن رغبة ليفربول في إعارة ديفوك أوريجي ودانييل ستوريدج خلال الانتقالات الشتوية مما سيجعل البرازيلي فيرمينو هو المهاجم الوحيد في قائمة الأحمر.

وكان الفريق المساوي قد تعاقد مع دابور مهاجم منتخب إسرائيل في عقد يمتد إلى عام 2021، ويوجد شرط جزائي يقدر بـ20 مليون يورو، كما شارك دابور في 30 مباراة خلال هذا الموسم في مختلف البطولات، وسجل 20 هدفاً وصنع 6 لزملائه.

ولعب دابور صاحب الـ26 عاماً في صفوف عدد من الأندية مثل؛ مكابي الناصرة ومكابي تل أبيب وجراسهوبر السويسري وذلك قبل انتقاله للدوري النمساوي عام 2016.