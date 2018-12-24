الليلة.. عمرو عبد الحميد يحاور صاحب الكتاب الأكثر مبيعا في ألمانيا
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:21 م
هدى عبدالرازق
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يستضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد، خلال برنامج "رأي عام" على قناة TeN، الصحفيِ الألماني قسطنطين شرايبر صاحب كتاب Inside Islam (داخلَ الإسلام) الكتابُ المثيرُ للجدلِ داخلَ ألمانيا.
كما يتناول عمرو عبد الحميد، حصاد عام من اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحضور الرئيس السيسى احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة "قادرون باختلاف".
يذاع "رأي عام" يوميًا من الأحد للخميس في الثامنة مساءً، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد.
كما يتناول عمرو عبد الحميد، حصاد عام من اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحضور الرئيس السيسى احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة "قادرون باختلاف".
يذاع "رأي عام" يوميًا من الأحد للخميس في الثامنة مساءً، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد.
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