عاجل.. أول تعليق للرئيس السوداني على الاحتجاجات

أكد االرئيس السوداني عمر البشير، لدى لقائه بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، على استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة.





وأشاد البشير، بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية، مثمناً جهود الجهاز في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كالعهد به دائماً إلى جانب إسناد الجهاز التنفيذي في ضمان انسياب السلع والخدمات.





ودعي الرئيس السوداني المواطنين، إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، ووعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.





من جانبه أكد الفريق أول صلاح عبد الله محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى واضطلاع الجهاز بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية مع الالتزام بالمعايير المهنية، مشيراً إلى احترام الجهاز لحق التعبير السلمي، محذراً بأن المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم خطاً أحمر.





وكان رئيس الجمهورية السوداني، قد تلقى تنويراً ضافياً بمجريات الأحداث وتداعياتها واطمأن على الإجراءات التي تم اتخاذها.



