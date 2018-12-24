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عمرو سعد ضيف صالون فاطمة ناعوت السبت المقبل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:15 م
عمرو سعد ضيف صالون فاطمة ناعوت السبت المقبل
عمرو سعد ضيف صالون فاطمة ناعوت
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الفجر الفني
 
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يحل النجم عمرو سعد، ضيفا على الصالون الشهري للكاتبة فاطمة ناعوت، وذلك فى تمام السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري.

 

ويتحدث النجم الكبير مع الجمهور فى حوار تفاعلي مفتوح، بالإضافة إلى الفقرات الثابتة مثل فقرة الشعر، حيث تُلقي الشاعرة فاطمة ناعوت قصيدة (محرابٌ ومذبح) كما تتكلم الشاعرة فاطمة ناعوت في فقرة (مصريات) عن (الإنسان عند الجد المصري القديم أو السلف الصالح) ثم يتم تكريم ضيف الشرف النجم عمرو سعد وإهداءه درع الصالون ثم توقيع الكتب، والتقاط الصور التذكارية.

 

وفِي فقرات الموسيقى والطرب يتشارك كل من الطفلة ميريتيا عماد مع المطرب فاروق مرتضى على عزف عود ميخائيل جرجس بجانب كورال أعياد الميلاد والكريسماس.

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