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الجزائرية ريم غزالي في "أيام العسل" بين القاهرة ودبي

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:12 م
الجزائرية ريم غزالي في أيام العسل بين القاهرة ودبي
الجزائرية ريم غزالي
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أحمد رمضان متولي
 
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أنهت النجمة الجزائرية ريم غزالي، تصوير المشاهد الخاصة بدورها في المسلسل "أيام العسل" وشارك الى جانب غزالي في هذا المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما العربية، وعاشت النجمة ريم غزالي اجواء العسل ما بين القاهرة ودبي خلال رحلة تصوير مشاهد المسلسل، حيث يحتوي العمل على 36 حلقة تم تقسيمها على ثلاثة مراحل، وسيتم عرض 12 حلقة في كل موسم علما بان بث أجزاء "أيام العسل" ستكون على شبكة نتفلكس العالمية وتدور غالبية احداث ايام العسل داخل احد الفنادق لتبرز الأحداث المشوقة ضمن الحبكة الدرامية بإحداث وعلاقات بين عمال الفندق وزواره في قالب درامي مشوق .

 

علما بان الجهة المنتجة لهذا العمل الفني الكبير وهو إنتاج سعودي اماراتي للشركة العالمية Netflix ، وتم اختيار غزالي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها من خلال الاعمال الدرامية والسينمائية التي شاركت بها والتي حظيت بمتابعة كبيرة في الجزائر والوطن العربي .

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