ندب لواء بحري صالح رئيسًا لهيئة موانئ البحر الأحمر وطارق شاهين لميناء دمياط

أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قرارا بندب اللواء بحري أيمن صالح للعمل رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر خلفا للواء مهندس هشام أبو سنة لبلوغه سن المعاش، كما قرر وزير النقل ندب اللواء طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة ميناء دمياط.



