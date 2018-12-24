ندب لواء بحري صالح رئيسًا لهيئة موانئ البحر الأحمر وطارق شاهين لميناء دمياط
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:12 م
كرستينا عياد
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أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قرارا بندب اللواء بحري أيمن صالح للعمل رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر خلفا للواء مهندس هشام أبو سنة لبلوغه سن المعاش، كما قرر وزير النقل ندب اللواء طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة ميناء دمياط.
ومن جانبه قدم عرفات، الشكر إلى اللواء مهندس هشام أبوسنة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة السابقة في تطوير موانئ البحر الأحمر وإسهاماته الواضحة في مجال النقل البحري وخدمة المجتمع.
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