عاجل.. أحمد الصالح يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

حسم أحمد الصالح مدافع فريق النجمة العهد اللبناني موقفه من اللعب للنادي للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.









وأعلن أحمد الصالح ترحيبه بالانتقال إلى صفوف الأهلى، وتقريب وجهات النظر في الأمور المادية مع القلعة الحمراء.









وبعث وكيل أعمال أحمد الصالح برسالة إلى عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، بموافقته على ارتداء فانلة الأهلي في يناير القادم.









ومن المقرر أن يقدم النادي الأهلي عرض رسمى، لإدارة العهد اللبنانى من أجل الحصول على خدمات اللاعب، فى انتقالات شهر يناير.









يذكر أن أحمد الصالح كان ضمن حسابات الأهلى، فى أكثر من فترة انتقالات سابقة قبل أن تتوقف المفاوضات لأسباب مادية.



