خطة "إينرجي" للاحتفال برأس السنة: حوارات خاصة مع نانسي عجرم و"الرباعي".. وحفلات لـ"ميجا ستارز" الوطن العربي

أعد راديو "إينرجي" خطة مميزة للاحتفال بأسبوع الكريسماس ورأس السنة، في برنامج يشمل عددا من اللقاءات الحصرية مع "ميجا ستارز" الوطن العربي التي تذاع خلال فترة رأس السنة، بالإضافة إلى رعاية عدد من الحفلات لكبار النجوم أيضا.

وتبث المحطة سلسلة من الحوارات الخاصة مع أهم نجوم الوطن العربي، منهم نانسي عجرم وصابر الرباعي وحمزة نمرة، وعدد من النجوم الآخرين، كما يشمل برنامج الاحتفال برأس السنة رعاية "إينرجي" لحفل الفنان راغب علامة يوم 25 ديسمبر بفندق "دوسيت" بالتجمع الخامس، حيث نشر "علامة" على حسابه على "إنستجرام" صورة علق عليها " "لا أستطيع الانتظار أكثر لمجيئي إلي مصر".

كما ترعى المحطة حفل رأس السنة Melody Jet وهو أكبر وأطول حفل بمناسبة رأس السنة في مصر، وتنظمه شركة smart media، ويقام الاثنين 31 ديسمبر من السادسة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويجمع الحفل، نجوما يمثلون أشكالا موسيقية مختلفه تمزج بين موسيقى الراب بحضور الفنان زاب ثروت وساري هاني، وموسيقي الأندرجراوند بحضور فرقة Hawas وفرقة MTM، بالإضافة إلى الموسيقى الشعبية أوكا وأورتيجا و فرقة "صواريخ"، كما يختتم الحفل بالسوبر ستار محمود العسيلي، وتبلغ سعر تذكرة الحفل للفئة الواحدة 250 جنيها، ويتم بيعها من خلال "تيكتس مارشيه".

كما ترعى "إينرجي" حفل colored Christmas والتي يحييها فريق "شارموفرز" مع "ديسكو مصر" يوم 27 ديسمبر في نادي نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر، وحفل الفنان محمد حماقي يوم 31 ديسمبر، في فندق "دوسيت" بالتجمع الخامس، ويشاركه الحفل نيكول سابا ومصطفى حجاج، ويقام في العاشرة مساءً، فضلا عن حفل مصطفى حجاج والراقصة جوهرة والراقصة لندا، في فندق Le Passage يوم 25 ديسمبر.