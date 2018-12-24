توم هانكس يحتفل بالكريسماس بأحد المطاعم الصغيرة بنيويورك
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:13 م
أحمد جمال أحمد
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التقطت عدسات المصورين لقطات للنجم الكبير توم هانكس من ظهوره المفاجئ بأحد مطاعم الوجباتت السريعة بنيويورك مع زوجته ريتا ويلسون واحد ابنائه.
وحرص توم هانكس على توقيع اوتوجرافات لجميع الحاضرين بالمطعم كما قام بالتقاط صور سيلفي مع الحاضرين بالمطعم والعاملين به من طهاة وموظفين.
وفاجأ هانكس الحاضرين بدفع تكلفة وجباتهم عنهم احتفالا بروح المودة التي يضفيها قرب موسم الكريسما كما اوضحت بعض وسائل الاعلام.
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