لم يشاهد تحقيق حلمه.. ما لا تعرفه البطل مازن السماحي الذي كرم السيسي اسمه

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفالية "قادرون باختلاف"، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية "المنارة".





وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق حلم البطل الراحل مازن السماحي، بطل سباحة من ذوي القدرات الخاصة، والذي كان يتمنى لقاء الرئيس السيسي، لكنه توفي في شهر مارس الماضي.





وأضاف صبحي: "الرئيس السيسي يكرم اسمه اليوم في الاحتفالية مع زملائه بحضور أسرته".





وأكد أن عام ذوي القدرات الخاصة يمثل انطلاقة للشباب من ذوي الإعاقة والهمم، واعدًا بإفساح وتهيئة المناخ الملائم لهم خلال السنوات المقبلة، معربًا عن امتنان جميع رياضيي مصر بإعلان مادة التربية الرياضية مادة أساسية في المدارس والجامعات، مما يسهم في تحسين الصحة واللياقة لدى الشباب، وهنأ صبحي أصحاب الهمم بما يمتلكون من قدرات لحمل لواء الوطن.





والبطل مازن السماحي، شقيق الإعلامي محمد السماحي، وابن أخت الإعلامية ميرفت سلامة، وحصل على أكثر من 220 جائزة بين ذهبية، وفضية، وبرونزية، في تنس الطاولة، والسباحة، والبولينج والرمح.





استطاع السماحي أن يخطف الأضواء بطلته على شاشة التليفزيون من خلال دوره في مسلسل "السر" وجسد خلاله دور نجل شقيق الفنانة وفاء عامر.





وكان السماحي طلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أحد أعماله الدرامية، ووافق الرئيس ولكن توفي قبل اللقاء.





وشيعت جنازة السماحي في مارس الماضي بالمهندسين بحضور كبير من الفنانين والمشاهير ومنهم النجم الكبير حسين فهمي.



